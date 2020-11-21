Россия запретила въезд в страну 25 британцам в ответ на санкции Лондона

Россия вводит персональные санкции против 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию страны. Об этом говорится в заявленииофициального представителя МИД России Марии Захаровой.

Отмечается, что санкции были введены «в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности». Попавшие в «черный список» граждане Британии не смогут въехать в Россию.

Ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Всего в данном списке оказались 25 россиян, которые, по мнению британских властей, причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

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