Мэр Еревана заразился коронавирусом

Мэр Еревана Айк Марутян заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря городской администрации Акопа Карапетяна.

По его словам, некоторое время глава города будет находиться в отпуске.

Согласно информации газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»), о наличии у себя коронавируса Марутян узнал, когда находился в Нагорном Карабахе, где до 18 ноября был с добровольческим отрядом «Ереван». Отмечается, что в настоящее время его заменяет первый вице-мэр Грачья Саркисян.

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