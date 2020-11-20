СМИ узнали, что судья Аризоны отказал иск республиканцев

Судья штата Аризона отказал Республиканской партии в рассмотрении иска о проверке подсчета голосов на выборах президента США. Об этом сообщает The Hill.

Издание уточняет, что иск представителей штаба действующего президента США Дональда Трампа касался округа Марикоп, в котором живет большая часть населения всего штата.

В честности республиканцы выразили недовольство в связи с тем, что жители округа могли голосовать на любом избирательном участке, что противоречило американскому законодательству.

По данным издания, власти Аризоны официально представят итоги подсчета голосов избирателей в пятницу, 20 ноября.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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