СМИ узнали, что судья Аризоны отказал иск республиканцев
Судья штата Аризона отказал Республиканской партии в рассмотрении иска о проверке подсчета голосов на выборах президента США. Об этом сообщает The Hill.
Издание уточняет, что иск представителей штаба действующего президента США Дональда Трампа касался округа Марикоп, в котором живет большая часть населения всего штата.
В честности республиканцы выразили недовольство в связи с тем, что жители округа могли голосовать на любом избирательном участке, что противоречило американскому законодательству.
По данным издания, власти Аризоны официально представят итоги подсчета голосов избирателей в пятницу, 20 ноября.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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