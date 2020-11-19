Суд запретил Меню совершать «определенные действия» в течение двух месяцев
Басманный суд Москвы определил меру пресечения в отношении обвиненного в растрате 700 млн руб. аудитора Счетной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, передает «Интерфакс».
Суд решил запретить Меню совершать «определенные действия» в течение двух месяцев, до 18 января 2021 года. В частности, ему нельзя покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться Интернетом.
Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил обвинение Меню в растрате 700 млн руб. (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением».
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