Додон приедет в Россию с рабочим визитом

Действующий президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, он обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — написал молдавский лидер.

Додон также поблагодарил руководство России за поддержку Молдавии, в том числе за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

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