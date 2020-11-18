Милонов заразился коронавирусом
Катерина Медведева
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Коронавирус. Самоизолировался», — сказал Милонов.
Он уточнил что находится на самоизоляции уже пятый день.
Ранее спикер Госдумы Вечаслав Володин сообщил, что коронавирус был подтвержден у 130 депутатов, 28 человек госпитализированы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил, что высокая заболеваемость коронавирусом среди политиков связана с характером их работы.
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