Совфед дал согласие на задержание обвиненного в хищениях аудитора Меня

Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел вопрос о даче согласия Генпрокуратуре России на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

С таким запросом к СФ обратился генпрокурор России Игорь Краснов в связи с уголовным делом о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году.

Совфед дал согласие на привлечение Меня в качестве обвиняемого и его задержание.

Мера пресечения в отношении Меня предложена в виде «запрета определенных действий», уточнила Матвиенко.