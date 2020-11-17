Путин: окончательный статус Карабаха не определен

Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательный статус Нагорного Карабаха не определен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин подтвердил существование проблемы статуса Нагорного Карабаха.

«Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день, существующее положение», — сказал Путин.

Президент считает, что судьбу Карабаха предстоит решать в будущем, будущими руководителями и участниками процесса.

«Если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», — добавил президент России.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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