Страны БРИКС призвали США и РФ продлить СНВ-3

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) призвали США и Россию в срочном порядке договориться о продлении договора СНВ-3. Декларация стран опубликована на сайте Кремля.

«Мы подчеркиваем принципиальное значение Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года для режима ядерного разоружения и нераспространения», — говорится в Московской декларации XII саммита БРИКС.

Лидеры стран БРИКС выразили сожаление в связи с нарушением механизмов стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями и взяли на себя обязательство их поддерживать.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что РФ и США пока не сумели согласовать условия по продлению договора, несмотря на общую заинтересованность в его сохранении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

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