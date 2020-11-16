Во Франции госпитализирован экс-президент страны Жискар д'Эстен
Ника Пикекатлет
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Во французском городе Тур был госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает France bleu.
Радиостанция отмечает, что 94-летний политик был доставлен в больницу из своей резиденции в департаменте Луар и Шер, расположенной на западе страны.
Причины госпитализации не уточняются.
Ранее в сентябре 2020 года он был доставлен в парижскую клинику с инфекцией легких, однако у него не был диагностирован коронавирус SARS-CoV-2.
Жискар д'Эстен находился на посту главы государства в 1974-1981 годах.