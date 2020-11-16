Санду заявила, что при ней Молдавия построит прагматичный диалог с РФ и США

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что во внешней политике республики построит прагматичный диалог с Россией и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — сказала политик.

Она добавила, что будет трудиться для всех граждан страны.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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