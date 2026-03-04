В Саратовской области водитель без прав пытался откупиться овцами

В Саратовской области мужчину, пытавшегося дать взятку двумя овцами. Об этом сообщает Новоузенский районный суд.

Уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) возбудили в отношении Даурена Мусинова, ​который пытался откупиться от полицейских, задержавших его за правонарушение.

Вечером 12 сентября 2025 года инспекторы Машков и Арстанов остановили Мусинова для проверки документов. Выяснилось, что прав у него нет, за что водителю грозила ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Осознав последствия, мужчина предложил экипажу ДПС за несоставление протокола взятку — двух молодых овец стоимостью 25 175 рублей.

Инспекторы отказались, сообщили в дежурную часть и вызвали на место оперативников. В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся, суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил штраф в размере 70 тыс. рублей.

Ранее сотрудники ДПС, требовавшие у нарушительницы шоколад и шампанское, угодили под стражу.