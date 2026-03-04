«Не уверен, что им стыдно»: Сорин о результатах Коростелева и Непряевой на ОИ

Старший тренер сборной России Егор Сорин высказался о результатах российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпиаде в Италии, передает РИА Новости.

«Не уверен, что им стыдно за результат. Савелий выступил более чем достойно. Дарья — да, немножко не справилась. Возможно, ей стыдно за ошибку в зоне смены лыж. Но они показали то, на что были реально готовы. За результаты не должно быть стыдно», — заявил Сорин.

Непряева и Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее стало известно, что Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии.