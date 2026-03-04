Расстрельная должность: станет ли сын Али Хаменеи новым лидером Ирана

Сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба рассматривается в качестве главного кандидата на смену своего отца, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников. Согласно официальным заявлениям, окончательного решения о том, кто станет новым верховным лидером, пока не принято. При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что военные уничтожат любого нового иранского главу. Станет ли Моджтаба Хаменеи новым лидером Ирана и кто еще может занять этот пост — в материале «Газеты.Ru».

3 марта в Иране состоялось заседание высшего духовенства, ответственного за выбор следующего верховного лидера, и, по словам трех иранских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сын убитого лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным фаворитом. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

«Многие представители духовенства готовы были объявить Моджтаба Хаменеи преемником своего отца уже в среду утром, но некоторые выразили опасения, что это может сделать его мишенью для США и Израиля», — говорится в материале.

Али Хаменеи Моджтаба Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Согласно конституции Ирана, выбор нового верховного лидера должен осуществляться через орган, называемый Советом экспертов. Это коллектив из 88 исламских религиозных ученых, прошедших строгую проверку Советом стражей конституции, чтобы подтвердить свою лояльность.

«Вероятно, Совет экспертов будет искать преемника, который будет очень похож на Хаменеи. Находчивого и достаточно гибкого, чтобы вносить тактические корректировки при необходимости, но способного решительно противостоять внутренним и внешним угрозам. При этом многие в стране уверены, что сейчас не время рисковать, выбирая «умеренную» альтернативу», — пишет издание The Conversation.

Четких сроков назначения следующего верховного лидера нет. Учитывая первоочередное внимание к военным действиям, это может занять некоторое время. Назначение также может быть отложено, чтобы избежать создания угрозы для жизни будущего преемника Хаменеи.

С самого начала военной операции в Иране Соединенные Штаты и Израиль открыто заявляли, что их конечная цель — смена режима. Предполагалось, что атаки предоставят иранцам возможность свергнуть «режим и перейти к демократии».

На пресс-конференции в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что худшим сценарием развития событий в Иране будет избрание кандидата, который «будет таким же плохим, как и предыдущий». Он пообещал, что Вашингтон позаботится о том, чтобы этого не произошло.

Кто станет новым лидером?

4 марта член Совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что совет уже определился с возможными кандидатурами на пост верховного лидера Республики. Его слова передает агентство Fars.

«Кандидаты на пост верховного лидера определены. В данный момент руководящий совет управляет страной, и, даст бог, в ближайшее время будет определен новый лидер революции», — сказал Хатами.

Среди тех, кто мог бы занять пост, традиционно называют Моджтаба Хаменеи, сына покойного верховного лидера. Еще одним потенциальным кандидатом может являться Хасан Хомейни, внук аятоллы Рухоллы Хомейни, основателя Исламской Республики Иран.

Многие называют сына Хаменеи лучшим выбором, так как он имеет достаточно тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который в условии активного ведения боевых действий приобретает всю большую популярность. При этом избрание сына погибшего при атаке Али Хаменеи стало бы очень показательным шагом.

Однако противники линии правительства будут видеть в нем преемника режима, приведшего страну к экономическому кризису, который иранцы в последние годы стали ощущать острее.

Укрепил свои позиции и Алиреза Арафи, который в настоящее время является членом Совета стражей конституции, заместителем председателя Ассамблеи экспертов и директором исламских семинарий Ирана. Он считается опытным политиком и имеет значительный религиозный авторитет.

Арафи и Хомейни считаются умеренными политиками, которые выступают за технологическое и научное развитие страны. При этом последний близок к оттесненной на второй план реформистской политической фракции в Иране.

Издание The Jerusalem Post также называет среди вероятных кандидатов Ахмада Вахиди, который недавно занял пост главы КСИР, и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

«Вероятность того, что на роль нового верховного лидера Ирана будет выбран кто-то из представителей военных кругов, сейчас очень высока, поскольку режиму необходимо заменить Хаменеи в разгар конфликта», — говорится в материале The Jerusalem Post.

Необходимо помнить о том, что фигура рахбара (высший руководитель и глава государства) в Иране не является самодержавной, так как на политику в стране огромное влияние оказывает КСИР, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Говоря об Иране, всегда важно помнить про КСИР и их влияние. Я уверен, что в вопросе выбора нового верховного лидера они также будут играть немалую роль. А потому следует обратить внимание на тех кандидатов, которые поддерживают связи с этим ключевым на данный момент органом», — считает политолог.

По его мнению, с учетом того, что сейчас ведутся боевые действия, КСИР обрел еще больше власти и будет играть очень значительную роль в управлении Ираном, вне зависимости от того, кто будет выбран на место Али Хаменеи.

Опасная преемственность

Российские эксперты отметили, что назначение Моджтаба Хаменеи на пост верховного лидера Ирана несет в себе некоторые риски. Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что подобное назначение было бы «не в стиле» покойного верховного лидера.

«Я думаю, что информация относительно назначения Моджтаба Хаменеи — это, скорее всего, вбросы, которые организованы израильскими и американскими источниками. Это больше похоже на пропагандистский проект США, [чтобы] подорвать доверие к правящему классу в Иране со стороны народа», — считает эксперт.

Она пояснила, что сами верховные лидеры Ирана всегда выступали против родственной преемственности, потому что в таком случае их правление очень сильно бы ассоциировалось со свергнутым шахским режимом.

«Американцы и израильтяне прекрасно умеют давить на общественность. Сейчас они будут пытаться подобной информацией разыграть карту недовольства якобы возвращением шахского режима. Они как бы говорят: «Вот вы побороли шахскую власть, свергли ее, чтобы получить такую же наследственную религиозную власть», — сказала Геворгян.

По ее мнению, наиболее удачной кандидатурой, скорее, будет Алиреза Арафи.

Политолог Геворг Мирзаян обратил внимание, что вся информация о якобы вероятном назначении Моджтаба Хаменеи исходит из американских и израильских СМИ, которые ссылаются на некую оппозиционную иранскую газету.

«На сегодняшний день никакой подтвержденной информации нет. Безусловно, Моджтаба Хаменеи являлся одним из кандидатов на пост верховного лидера, но говорить о том, что именно он им станет, не стоит по нескольким причинам. В Иране многие выступают против наследственной преемственности, и даже показательное назначение сына убитого лидера будет расценено многими негативно», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Моджтаба Хаменеи не имеет сана аятоллы , а это обязательное условие для назначения на должность верховного лидера. Хотя, конечно, в сложившейся ситуации это может и не стать препятствием, заключил Мирзаян.

Расстрельная должность

Любой новый лидер Ирана станет безоговорочной целью Израиля для ликвидации, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

По его словам, уничтожен будет тот лидер, который будет назначен действующим руководством Ирана, «чтобы продолжать следовать плану истребления Израиля, угрожать США, свободному миру, странам на Ближнем Востоке и подавлять иранский народ».

Моджтаб Хаменеи, как сын погибшего верховного лидера, в любом случае находится сейчас в «расстрельной позиции», так как Израиль и США четко обозначили свое стремление полностью уничтожить политическую верхушку Ирана. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«При этом постоянно выкашивать новое назначенное руководство в Иране несколько бессмысленно. Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами, а учитывая внутреннюю ситуацию в самих США и положение Трампа, я не думаю, что он бы действительно хотел вести войну бесконечно», — заявил политолог.

По его мнению, слова о том, что США готовы «бесконечно» воевать — это результат пропагандистской заряженности самого Трампа и его ближайшего окружения, а потому американцы будут готовы пойти на диалог с новым верховным лидером.

«Я вижу несколько сценариев развития событий в данной ситуации. Первый вариант и наиболее вероятный — спад активности военного конфликта в скором времени и переход его в дипломатическую плоскость, и последующие переговоры с новым верховным лидером. Второй вариант — продолжение нарастания интенсивности конфликта и последующее начало наземной американской операции», — сказал Маркелов.

По его мнению, пока конфликт находится в управляемом состоянии, и вряд ли Трамп хотел бы переместить его в полный хаос. Маркелов напомнил, что Трампу «не с руки» будет растягивать войну с Ираном на долгие месяцы, потому что грядет триумфальное празднование 250-летия со дня независимости США и промежуточные выборы в конгресс.