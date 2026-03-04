Президент Ирана рассказал о попытках избежать войны с США

Иран пытался избежать войны с США дипломатическим путем при посредничестве арабских стран. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X.

«Уважаемые руководители дружественных и соседних стран, мы старались с вашей помощью и с помощью дипломатии избежать войны, но военное нападение США и сионистов не оставило нам много пути, кроме как защищать себя» , — заявил Пезешкиан.

Политик отметил, что Иран уважает суверенитет соседей и убежден, что спокойствие на Ближнем Востоке должны обеспечивать страны этого региона.

До этого глава правительства и МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обвинил Иран в попытке втянуть Доху в чужую войну. Он также обвинил Тегеран в стремлении «нанести ущерб своим соседям» и отсутствии реального желания к деэскалации конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Катаре.

Ранее МИД Ирана заявил, что война им была навязана.