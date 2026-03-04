Размер шрифта
«Динамо» вышло в полуфинал пути регионов Кубка России

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» в четвертьфинале Кубка России
ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России.

Матч проходил в Ростове и завершился со счетом 2:0.

На 39-й минуте Хусем Мрези открыл счет, а на третьей добавленной минуте к первому тайму Мехди Мубарик удвоил преимущество. Обе голевые передачи оформил Темиркан Сундуков.

На 28-й минуте главный арбитр Владимир Москалев удалил с поля защитника «Ростова» Андрея Ланговича, показав прямую красную карточку. Таким образом, «Динамо» провело большую часть матча в меньшинстве.

Соперником «Динамо» по первому этапу 1/2 финала пути регионов станет петербургский «Зенит», который во 3 марта обыграл в гостях калининградскую «Балтику» со счетом 1:0.

В полуфинал Пути регионов вышли петербургский «Зенит», махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья». Четвертым участником станет победитель матча тульского «Арсенала» и московского «Локомотива».

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» и прошли в полуфинал Кубка России.

 
