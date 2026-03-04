Размер шрифта
Сийярто рассказал о гарантиях, которые Россия дала Венгрии

Сийярто: Россия гарантировала Венгрии поставки нефти и газа по неизменным ценам
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия дала Венгрии гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировых энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Нам была дана гарантия, что Россия будет поставлять все это нам по тем же ценам, несмотря на то, что происходит из-за войны в Иране. Тем самым можно будет обеспечить не только безопасность энергоснабжения Венгрии, но и низкий уровень коммунальных платежей», — сказал министр.

4 марта Путин провел встречу с Сийярто. Переговоры состоялись в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. После завершения встречи глава МИД Венгрии в социальных сетях написал, что они с Путиным обсудили вопросы энергетической безопасности и освобождение попавших в плен к Вооруженным силам РФ закарпатских венгров.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не приемлет план Евросоюза по отказу от нефти и газа из России.

 
