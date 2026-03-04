Размер шрифта
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС прямо сейчас

Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в ЕС прямо сейчас
Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки прямо сейчас, а не через месяц. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что ЕС планирует ввести ограничения на приобретение российского газа, в том числе сжиженного. А сейчас открываются другие рынки, продолжил он.

«Может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал российский лидер.

Также он пообещал поручить правительству РФ совместно с российскими компаниями проработать вопрос экспорта газа на перспективные торговые площадки. Путин подчеркнул, что в этом отсутствует какая-либо политическая подоплека.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. А к концу 2027 году Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее был назван объем газа, который ЕC купит у России вопреки санкциям.

 
