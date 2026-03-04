Размер шрифта
Жительницу Бурятии обокрали, пока она дралась с посетительницами кафе

В Бурятии мужчина украл 150 тысяч у женщины в кафе, пока она дралась
Global Look Press

В Бурятии посетитель кафе украл сумку с телефонами и банковскими картами у женщины, которая участвовала в драке и оставила вещи на земле. Об этом сообщает МВД по Республике Бурятия.

Инцидент произошел в Иволгинском районе. Ночью компания женщин распивала спиртное в кафе, под утро между ними и другими посетительницами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Участницы конфликта побросали сумки и верхнюю одежду на землю.

Воспользовавшись ситуацией, один из гостей кафе забрал оставленные вещи, внутри которых были два телефона и банковские карты, и уехал на такси. Когда драка закончилась, женщины разъехались по домам. На следующий день потерпевшая обнаружила пропажу и выяснила, что с ее счета перевели 150 тысяч рублей. Полицейские по камерам установили подозреваемого. Мужчина признался, что перевел деньги матери, сестре и знакомым, воспользовавшись незаблокированным телефоном. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее на Урале мужчина с ножом ворвался в кафе ради пива, сигарет и мороженого.

 
