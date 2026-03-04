Размер шрифта
Трусова объяснила, как возраст изменил ее подход к тренировкам

Трусова: тело с возрастом перестало меняться, но падать стало больнее
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова) в своем Telegram-канале рассказала, как с возрастом меняется ее подход к тренировочному процессу.

«Я бы сказала, что подход стал понятнее и осознаннее. Во многом мне стало значительно проще, когда мое тело перестало меняться. Из-за каждого скачка роста страдала техника, приходилось заново учиться управлять своим телом. Теперь же я знаю, какие движения приведут к успешному выполнению элемента. А вот падать с возрастом стало больнее», — написала Трусова.

19 января СМИ сообщили, что Трусова возобновляет спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее стало известно, что постановщиком Трусовой может стать французский хореограф.

 
