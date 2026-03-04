Размер шрифта
McDonald's зарегистрировал в России товарный знак

McDonald's зарегистрировал товарный знак в России для продажи сэндвичей
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак для продажи сэндвичей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Компания подала заявку в декабре 2024 года. В марте текущего года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак McWrap. Отмечается, что под товарным знаком McDonald's сможет продавать сэндвичи с различными начинками: со свининой, говядиной, рыбой, курицей, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры, роллы.

Компания McDonald's появилась в 1940 году — ее основали братья Дик и Мак Макдоналды. Первый ресторан открылся в американском Сан-Бернардино, а в 1948 году сеть впервые закрепила принципы и стандарты быстрого питания.

В середине марта 2022 года McDonald's объявил о приостановке деятельности в России, объяснив решение операционными, техническими и логистическими трудностями. Российские активы компании перешли ее лицензиату Александру Говору, однако соглашение предусматривает право прежнего владельца в течение 15 лет выкупить бизнес обратно на рыночных условиях.

Уже 12 июня 2022 года в Москве открылся первый ресторан под брендом «Вкусно — и точка», который стал альтернативой ушедшему McDonald's.

Ранее McDonald's зарегистрировал в России товарный знак десерта «МакФлурри».

 
