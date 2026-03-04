Найден способ снизить уровень «плохого» холестерина за одну процедуру

Китайские исследователи сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний экспериментальной генной терапии для лечения семейной гиперхолестеринемии — наследственного заболевания, при котором в крови резко повышен уровень «плохого» холестерина. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Семейная гиперхолестеринемия характеризуется высокой концентрацией липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и связана с повышенным риском ранних сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках исследования ученые протестировали новый подход, направленный на снижение активности фермента PCSK9, который регулирует уровень холестерина в крови.

Терапия основана на ферменте бактерии Hafnia paralvei. В природе этот микроорганизм использует его для распознавания и модификации вирусной РНК в системе противовирусной защиты. Исследователи адаптировали механизм для точечного воздействия на генетические процессы, связанные с выработкой PCSK9.

Модифицированный фермент, упакованный в специальные наночастицы, доставляется в клетки печени. Там он обнаруживает дефектный ген PCSK9, который заставляет орган вырабатывать чрезмерное количество холестерина, и изменяет его структуру. Одна процедура подавляет механизм гиперпродукции жиров на длительный срок.

В испытании приняли участие шесть пациентов с подтвержденной семейной гиперхолестеринемией. По данным авторов, вмешательство не вызвало серьезных побочных эффектов. При этом у участников зафиксировали значительное снижение активности PCSK9 и уменьшение уровня ЛПНП в крови.

Авторы подчеркивают, что речь идет о первой фазе клинических испытаний, основной задачей которой была оценка безопасности метода. Для подтверждения эффективности и долгосрочных результатов потребуются более масштабные исследования.

