Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава АФК «Система» Евтушенков рассказал о развитии успешных продуктов

Глава АФК «Система»: для успешного запуска стартапа нужно пройти восемь кругов ада
Пресс-служба компании АФК «Система»

Любой специалист, запускающий стартап, должен быть готов «пройти восемь кругов ада», прежде чем добиться успеха. Об этом заявил основатель и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Отмечается, что он выступил перед молодыми учеными и предпринимателями на мероприятии Школы для молодых ученых, организованной благотворительным фондом «Система» совместно с Российской академией наук.

«Стартапом был Ozon — мы давным-давно купили там долю. Стартапом был Vision Labs — сейчас работает более чем в 30 странах. Любой, кто организовал стартап, должен быть готов пройти восемь кругов ада, прежде чем он получит желаемое», — заявил Евтушенков.

Он отметил, что после преодоления первоначальных трудностей предприниматель может либо развивать проект с высоким потенциалом, либо продать его и, опираясь на накопленный опыт, заняться следующим продуктом.

Особое внимание Евтушенков уделил вопросам масштабирования на международные рынки. По его словам, для выхода на глобальные рынки компания обязательно должна быть лидером в своей стране:

«Если номер три, пять или десять — вероятность выйти на другие рынки близится к нулю», — подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, для устойчивого развития в любом секторе бизнеса необходимо создавать собственный R&D-центр.

«Только так Huawei в условиях санкций сумела стать транснациональной компанией», — пояснил Евтушенков.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!