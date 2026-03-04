Размер шрифта
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Онлайн-трансляция конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке
Последствия ударов Ирана по Израилю, 3 марта 2026 года
Nir Elias/Reuters

Иран заявил о контроле над Ормузским проливом и уничтожении более 10 нефтяных танкеров, а также выпустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Пентагон сообщил об уничтожении 17 военных кораблей исламской республики и сотен пусковых установок для баллистических ракет. Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Бейрута. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий на Ближнем Востоке.

10:00

База США близ аэропорта Багдада атакована беспилотником, сообщил телеканал Al Jazeera.

9:52

Иран повредил системы связи на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, сообщает NYT со ссылкой на спутниковые данные.

9:46

❗️ Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации».

9:41

Армия Израиля заявила, что начала серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте.

9:35

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Хаменеи начнется сегодня в 21:30 мск и продлится три дня, сообщают власти.

9:27

Доступ в интернет в Иране отсутствует уже более 84 часов, следует из данных службы мониторинга NetBlocks.

9:22

Два беспилотника атаковали утром военную базу США и отель в иракском Эрбиле, сообщают источники Reuters.

9:18

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытой встречи американских министров с законодателями заявил, что США могут начать наземную операцию в Иране.

По данным CNN, к ней может присоединится курдская оппозиция, которую ЦРУ якобы вооружает с целью разжигания народного восстания.

9:13

Управление ООН по делам беженцев заявило, что переводит персонал из Афганистана и Ирана в Ливан и Сирию из-за эскалации на Ближнем Востоке.

9:05

Газета The New York Times назвала сына погибшего Хаменеи главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана.

9:00

Пятый день конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявил о контроле над Ормузским проливом и уничтожении более 10 нефтяных танкеров, а также выпустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Пентагон сообщил об уничтожении 17 военных кораблей исламской республики и сотен пусковых установок для баллистических ракет. Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Бейрута. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

 
