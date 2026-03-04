Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

9:00

Пятый день конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявил о контроле над Ормузским проливом и уничтожении более 10 нефтяных танкеров, а также выпустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Пентагон сообщил об уничтожении 17 военных кораблей исламской республики и сотен пусковых установок для баллистических ракет. Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Бейрута. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.