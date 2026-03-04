Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

База США близ аэропорта Багдада атакована беспилотником, сообщил телеканал Al Jazeera.
Иран повредил системы связи на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, сообщает NYT со ссылкой на спутниковые данные.
❗️ Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации».
Армия Израиля заявила, что начала серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте.
Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Хаменеи начнется сегодня в 21:30 мск и продлится три дня, сообщают власти.
Доступ в интернет в Иране отсутствует уже более 84 часов, следует из данных службы мониторинга NetBlocks.
Два беспилотника атаковали утром военную базу США и отель в иракском Эрбиле, сообщают источники Reuters.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытой встречи американских министров с законодателями заявил, что США могут начать наземную операцию в Иране.
По данным CNN, к ней может присоединится курдская оппозиция, которую ЦРУ якобы вооружает с целью разжигания народного восстания.
Управление ООН по делам беженцев заявило, что переводит персонал из Афганистана и Ирана в Ливан и Сирию из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Газета The New York Times назвала сына погибшего Хаменеи главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана.
Пятый день конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявил о контроле над Ормузским проливом и уничтожении более 10 нефтяных танкеров, а также выпустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Пентагон сообщил об уничтожении 17 военных кораблей исламской республики и сотен пусковых установок для баллистических ракет. Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Бейрута. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.