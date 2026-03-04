Аэропорт Краснодара не смог принять рейс из Дубая из-за ограничений

Аэропорт Краснодара не смог принять первый вывозной рейс из Дубая, воздушное пространство аэропорта закрыто из-за ограничений на прием и выпуск судов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе аэропорта.

По данным агентства, рейс SU769D приземлился в аэропорту Нальчика в 20:30 мск. Рейс вылетел утром из Дубая, приземлился в Анталье в 15:10 и вылетел в 17:03 в Нальчик.

3 марта министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, до прекращения активных боевых действий в связи с конфликтом США и Ирана. Граждан России, которые сейчас находятся в регионе, призвали соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе воздержаться от посещения потенциально опасных районов и выполнять указания местных властей.

Тысячи россиян застряли в странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов в связи с конфликтом США и Ирана. Многих из них принудительно выселяют из отелей в связи с заездом новых гостей. Россиянам приходится самостоятельно искать и оплачивать себе жилье. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, однако туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее о ситуации с туристами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было подсчитано, сколько Дубай теряет каждую минуту из-за простоя аэропорта.