Наука

Ученые выяснили, как стресс может ускорять развитие рака

JCI: активация нервов во время стресса ускоряет развитие рака поджелудочной
Scientific Animations

Нервы, активирующиеся во время стресса, могут ускорять рост опухолей поджелудочной железы, выяснили ученые из Орегонского университета науки и здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Речь идет о симпатических нервах — части нервной системы, которая отвечает за реакцию организма на стресс и опасность. Ученые обнаружили, что эти нервы способны прорастать прямо в опухоль, взаимодействуя как с раковыми клетками, так и с окружающими их фибробластами — клетками поддержки.

«Нервные сигналы меняют поведение клеток и могут стимулировать рост опухоли», — отмечают авторы исследования.

Чтобы проверить роль симпатических нервов, исследователи создали экспериментальную модель у мышей, где эти нервы удаляли из поджелудочной железы. В результате опухоли у самок животных были значительно меньше, тогда как у самцов такого эффекта не наблюдалось. Это указывает на возможное влияние половых гормонов на взаимодействие нервной системы и опухолевых клеток.

«Наши данные показывают, что нервная система является важной частью так называемой экосистемы опухоли и может напрямую влиять на ее рост», — поясняют исследователи.

Они подчеркивают, что выводы пока получены на ранней стадии исследований, но уже демонстрируют потенциально новый путь для изучения механизмов прогрессирования рака поджелудочной железы и разработки терапевтических подходов.

Результаты работы согласуются с другими исследованиями, которые показывают, что стресс и активность симпатической нервной системы могут усиливать рост некоторых видов рака, включая опухоли желудка и молочной железы. Авторы предполагают, что блокировка нервных сигналов или модуляция стрессовой реакции организма может стать перспективным направлением в терапии онкологических заболеваний.

Ранее был назван неожиданный фактор ускоренного старения глаз.

 
