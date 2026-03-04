Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В США рассказали о работе над установлением контроля над Гренландией

Замглавы Пентагона Колби: США работают над установлением контроля над Гренландией
Marko Djurica/Reuters

США работают над установлением контроля над Гренландией. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби, передает РИА Новости.

«Сейчас ведется процесс, который направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — сказал представитель Пентагона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии. На следующий день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!