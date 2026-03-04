В США рассказали о работе над установлением контроля над Гренландией

США работают над установлением контроля над Гренландией. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби, передает РИА Новости.

«Сейчас ведется процесс, который направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — сказал представитель Пентагона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии. На следующий день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.