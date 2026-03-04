Размер шрифта
В Минэкономразвития сообщили о падении ВВП России

Минэкономразвития: годовой ВВП России в январе уменьшился на 2,1%
Годовой валовый внутренний продукт (ВВП) России в январе 2026 года уменьшился на 2,1%. Это следует из обзора текущей ситуации в экономике страны, подготовленном Минэкономразвития РФ.

«На динамику ВВП оказало влияние несколько факторов: высокая база прошлого года (+2,9% год к году в январе 2025 года), а также календарный фактор — в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года», — заявили в министерстве.

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост валового внутреннего продукта России в 2025 году был на уровне 1%, а за последние три года рост ВВП превысил 10%, несмотря на сложнейшую ситуацию. По его словам, добиться этого удалось благодаря концентрации ресурсов на приоритетах, определенных президентом России Владимиром Путиным. В том числе был обеспечен стремительный старт новым национальным проектам. Большинство из них ориентированы на технологическое лидерство.

Ранее российская экономика обогнала одну из ведущих европейских.

 
