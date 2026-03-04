Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Верховный суд оправдал петербуржца, обвиненного женой в педофилии

Петербуржец получил 12,5 лет колонии по ложному обвинению жены и был оправдан
Руслан Кривобок/РИА Новости

Жителя Санкт-Петербурга, ранее получившего срок по делу о педофилии, оправдал Верховный суд (ВС) России. Об этом стало известно mk.ru.

Петербуржец попал под суд по ложному обвинению бывшей жены в насильственных действиях сексуального характера против их дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).
В ноябре 2022 года женщина сняла мужа и ребенка на видео в ванной и подала заявление в полицию. Мужчина вину отрицал, ссылаясь на семейный конфликт.

Эксперты не нашли на записи признаков сексуального характера, а психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза опровергла педофилию, однако Василеостровский районный суд вынес вердикт — 12,5 года колонии, апелляция и кассация приговор подтвердили.

Тем не менее судья апелляции отметил, что доводы обвиняемого не были опровергнуты стороной обвинения. ВС рассмотрел дело в закрытом заседании и отменил приговоры, распорядившись освободить осужденного с правом реабилитации.

По данным издания, в настоящее время бывшая жена мужчины живет в общей квартире вместе с детьми.

Ранее педофил надругался над ребенком, напоив его спиртным и привязав к стулу.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!