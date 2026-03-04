Размер шрифта
Наука

Назван элемент питания, косвенно снижающий риск гипертонии от жирной пищи

Frontiers: селен в рационе косвенно снижает риск гипертонии от жирной пищи
Shutterstock

Достаточное количество селена в рационе ослабляет связь между жирной пищей и повышением артериального давления. К такому выводу пришли исследователи из Уханьского Университета. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В анализ включили 5 643 взрослых добровольца без гипертонии на момент начала наблюдения. К 2011 году повышенное давление развилось у 1 722 участников. В целом более активное потребление жирной пищи (переработанного мяса, фастфуда, кондитерских изделий, орехов) было связано с увеличением риска гипертонии.

Однако при разделении участников на группы по уровню селена в крови выяснилось, что эта зависимость сохраняется только у людей с низким его потреблением — менее 32,2 мкг в сутки. В группе с более высоким уровнем селена (более 50,2 мкг в сутки) статистически значимой связи между количеством жира в рационе и риском гипертонии не выявили.

По расчетам авторов, у людей с низким уровнем селена увеличение потребления жиров на 50 г в день сопровождалось ростом систолического давления в среднем на 0,69 мм рт. ст. Ученые предполагают, что селен может частично компенсировать неблагоприятное влияние жиров благодаря антиоксидантным свойствам и участию в защите сосудов от воспаления и окислительного стресса.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Речь также не идет о возможности «нейтрализовать» вред жирной пищи добавками. Тем не менее данные поддерживают рекомендации по умеренному потреблению жиров и обеспечению достаточного поступления селена — около 55 мкг в сутки — как потенциальной стратегии профилактики гипертонии.

Селен содержится в продуктах растительного и животного происхождения, таких как бразильские орехи, субпродукты, рыба, яйца, отруби и злаки. Этот микроэлемент необходим для работы иммунной, эндокринной и репродуктивной систем.

Ранее была названа утренняя привычка, которая повышает риск диабета и гипертонии.

 
