«Терроризм и морское пиратство»: что известно об атаке на российский газовоз у Мальты

Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты. Судно, следовавшее из Мурманска, получило серьезные повреждения, однако весь экипаж — 30 граждан России — удалось эвакуировать. В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атака у берегов Мальты

Информация об ударе по российскому газовозу «Арктик Метагаз» в Средиземном море у побережья Мальты появилась вечером 3 марта.

На следующий день Минтранс России подтвердили эти данные. В министерстве уточнили, что судно следовало из Мурманcка. По предварительной версии, удар нанесли безэкипажные катера (БЭКи) Украины. Они следовали с побережья Ливии.

«Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены», — отметили в министерстве.

Что известно об этом газовозе Газовоз «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz, IMO 9243148) относится к танкерам для перевозки сжиженного природного газа, сообщил «Коммерсантъ». Судно построили в 2003 году на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Изначально оно носило название Berge Everet и принадлежало норвежской компании Bergesen. Название «Арктик Метагаз» судно получило в 2025 году после перехода под российский флаг. До этого более двух десятилетий танкер ходил под флагами разных стран, включая Норвегию, Сингапур, Либерию и Палау. Портом приписки судна указан Сочи. Газовоз использовался для перевозки сжиженного природного газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» в Ямало-Ненецком автономном округе на терминал в китайском городе Бэйхай. Конструкция судна позволяет работать в условиях низких температур и использовать его на маршрутах Северного морского пути.

В ведомстве произошедшее назвали «актом международного терроризма и морского пиратства» , грубо нарушающим нормы международного морского права.

«Уничтожать их без сожаления»

Атака на российский газовоз может быть частью попыток Украины нарушить морские маршруты, по которым проходят российские суда. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что украинские военные уже накопили значительный опыт применения морских беспилотников. При этом, по его словам, подобные операции могут быть связаны и с действиями западных союзников Киева.

«Это произносится, как правило, когда уже эти подразделения находятся на месте. Обычно заранее никто не предупреждает. Вот, украинские войска и применили средства. Я думаю, что не только будут БЭКи, будут и БПЛА, но это будет не против Ирана, а, поскольку там зона интенсивного мореходства, то и по нашим кораблям», — заявил депутат.

По его мнению, российская сторона должна выявлять места размещения таких средств и уничтожать их.

«Через Сирию можно перерезать средиземноморские морские коммуникации. Надо туда уже высылать охрану кораблей, конвои, и, во-вторых, авиация, разведка должны работать <…> Уничтожать их без сожаления — тех, кто уничтожает наши корабли», — заключил Колесник.

Эхо «Северных потоков»

Атаку украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз могли организовать западные страны, обладающие более широкими техническими возможностями для подобных операций, отметил в разговоре с газетой «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, подобные ЧП способны привести и к росту цен на газ, в том числе для европейских потребителей.

«В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», — объяснил военный эксперт.

По его мнению, Украина нередко используется рядом западных государств как удобная площадка для антироссийских операций. Он провел параллель с диверсиями на газопроводах «Северный поток», указав, что подобные операции сложно реализовать без участия судов со специализированным оборудованием.

Анпилогов также заявил, что у Украины отсутствует флот, необходимый для масштабных атак морскими беспилотниками, а применение гражданских судов для подобных целей связано с серьезными техническими ограничениями и риском провала операции.

«Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», — подчеркнул эксперт.

Как ответит Москва

Россия может принять ответные меры в случае новых атак на свои суда, заявил News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Москва способна пресечь поставки товаров на Украину из других стран, если подобные инциденты повторятся.

«Я думаю, что мы должны сделать заявление, что в случае повторных действий против наших судов мы будем вынуждены применить соответствующие меры. У нас для этого есть замечательный подводный флот, и, если поставить ему задачу, можно закрыть мгновенно все движения поставки товаров на Украину», — резюмировал Чепа.