Иранский дипломат связал атаку на школу с «культом Эпштейна»

Посол Санеи: удар по школе в Минабе может быть связан с «культом Эпштейна»

Ракетный удар по школе для девочек в иранском Минабе может быть связан с жертвоприношениями в рамках культа финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи, передает ТАСС.

«Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву», — сказал он.

Санеи заявил, что на остров Эпштейна привозили детей из разных стран для жестокого обращения и жертвоприношений. Он добавил, что школа стала одной из первых целей при атаке США на Иран.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

3 марта в Иране похоронили 168 детей, ставших жертвами удара по начальной школе для девочек в Минабе. Иранские власти обвиняют в случившемся США и Израиль.

В феврале Минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. В частности, в материалах есть отсылки к крайне тяжелым обвинениям — включая упоминания каннибализма, ритуалов и жертвоприношений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.