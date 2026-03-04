Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Стало известно, как рак использует жировую ткань для роста

AdvSci: агрессивные раковые опухоли могут разрастаться за счет жиров
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что высокоагрессивные раковые опухоли активно используют молекулы жира для роста. Отследить этот процесс помогает наблюдение за веществом под названием карнитин. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Исследователи отметили, что при заболеваниях, таких как рак, пораженные ткани могут менять источники энергии. Чтобы изучить этот процесс, команда разработала инновационный индикатор на основе молекулы карнитина — вещества, необходимого для транспортировки жирных кислот в митохондрии, где вырабатывается энергия. Радиоактивная метка на карнитине позволила впервые проследить его использование в живых организмах.

«С помощью нового индикатора мы можем видеть, как клетки используют различные виды топлива, как в здоровом состоянии, так и при болезнях», — отметил профессор Тим Уитни из Школы биомедицинской инженерии и наук об визуализации.

Используя индикатор, ученые обнаружили, что некоторые высокоагрессивные опухоли активно используют липиды (жиры) наряду с глюкозой (сахаром) для получения энергии. Это открытие может повлиять на выбор терапевтических стратегий, направленных на метаболические пути раковых клеток.

Кроме того, исследование показало, что уровень карнитина нарушается при сердечно-сосудистых заболеваниях, а раннее выявление таких метаболических сдвигов может способствовать своевременному лечению пациентов. Индикатор также может помочь в изучении энергетического обмена у спортсменов и оценке эффективности добавок.

Ранее ученые объяснили, почему «молекулы долголетия» могут ускорять рост рака.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!