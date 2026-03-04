Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа

После заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США», — сказала она.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Испания запретила Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

В ответ Мадрид подчеркнул важность соблюдения норм международного права и существующих договоренностей между ЕС и США. Затем Санчес заявил, что Испания не станет соучастникам вредных для мира действий даже под угрозой ответных мер со стороны Вашингтона.

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.