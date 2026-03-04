Размер шрифта
Путин заявил о подготовке Украины к подрыву «Турецкого» и «Голубого» потоков

Путин: Украина сейчас готовит акции по подрыву «Турецкого» и «Голубого» потоков

В настоящее время Украина при поддержке некоторых спецслужб Запада готовит акции по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», проходящих по дну Черного моря. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, спецслужбы России располагают данными о такой подготовке. Российская сторона, как отметил глава государства, уже предупредила Турцию.

«Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», — сказал Путин.

2 марта в посольстве России в Турции заявили, что против инфраструктуры «Голубого потока» и «Турецкого потока» ранее предпринимались попытки диверсий. По данным дипмиссии, атаки готовились со стороны «недоброжелателей».

В конце февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на «Турецком потоке» и «Голубом потоке».

Ранее Путин заявил, что за большинством террористических преступлений стоят украинские спецслужбы.

 
