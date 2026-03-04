Коростелев заявился на масс-старт на молодежном чемпионате мира — 2026

Коростелев выступит в масс-старте на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Российский лыжник Савелий Коростелев включен в стартовый лист масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии. Состав участников опубликовала пресс-служба Международной лыжной федерации (FIS).

Гонка начнется 5 марта в 14:30 по московскому времени. Всего на старт заявлено 72 человека.

Чемпионат мира среди лыжников не старше 23 лет будет проходить в норвежском Лиллехаммере с 2 по 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом и скиатлон.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Егор Сорин заявил, что Коростелев выступил более чем достойно на Олимпиаде.