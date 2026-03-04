Размер шрифта
Пострадавших россиян с газовоза «Арктик Метагаз» доставили в больницу

Посольство РФ: двое россиян с газовоза доставлены в Ливию, им оказывают медпомощь

Двое пострадавших россиян с атакованного газовоза «Арктик Метагаз» доставлены в медицинское учреждение ливийского Бенгази. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Ливии Никита Барченков.

«Им (пострадавшим. — «Газета.Ru») оказывается необходимая помощь. По словам врачей, это займет несколько дней», — рассказал дипломат.

Минтранс РФ сообщил, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее квалифицируется как акт международного терроризма и морского пиратства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в ЕС могут возобновить дискуссию о поставках российского газа.

 
