Бывший боец смешанного стиля и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон заявил, что США не будет лишены права проведения чемпионата мира по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это нереально. Соединенные Штаты со своими деньгами и влиянием контролируют Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные организации. Они оказывают огромное влияние на проведение чемпионата мира. Все организации — марионетки в руках Соединенных Штатов. Вряд ли Израиль или США когда‑либо будут отстранены», — заявил Монсон.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

