Словакия прекратит аварийные поставки электроэнергии на Украину. Как отреагировал Киев?

Правительство Словакии расторгло заключенное с «Укрэнерго» соглашение об экстренных поставках электроэнергии. Причиной такого шага стала продолжающаяся приостановка прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины. Обычные коммерческие поставки электроэнергии из Словакии на Украину пока продолжаются, но премьер-министр Роберт Фицо ранее грозил прекратить и их.

Словакия в одностороннем порядке расторгла контракт на аварийные поставки электроэнергии на Украину, пишет издание Pravda со ссылкой на главу Словацкой системы электропередачи (SEPS) Мартина Магата. Заявление последовало после заседания правительства.

По словам Магата, в последний раз Украина использовала аварийные поставки из Словакии более месяца назад, в январе. Полученный на днях повторный запрос остался без удовлетворения. При этом обычная коммерческая торговля электроэнергией между двумя странами пока не претерпела изменений.

«Мы категорически отвергаем идею о том, что собираемся прекратить какие-либо поставки электроэнергии на Украину», — заявил глава Словацкой системы электропередачи.

Он пояснил, что инициатива о расторжении контракта исходила от премьер-министра страны Роберта Фицо, и правительство одобрило ее на сегодняшнем заседании. Причиной стала ситуация с прекращением прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

Словакия направляла Украине экстренную помощь на основании двустороннего соглашения, заключенного в 2023 году, в последний раз оно продлевалось весной 2025-го. Документ должен был действовать до 31 мая 2026 года. Экстренные поставки необходимы для стабилизации работы энергосистемы в случае резкого сокращения генерации.

По данным ENTSO-E, на конец февраля Словакия наряду с Венгрией и Румынией входила в тройку основных поставщиков электроэнергии на Украину.

В «Укрэнерго» к прекращению аварийных поставок из Словакии отнеслись спокойно. В компании сообщили, что это не окажет никакого влияния на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

История конфликта

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» прекратились в конце января, в середине февраля Киев заявил о повреждении магистрали в результате обстрела. Объявляемые Украиной сроки ремонта неоднократно переносились, президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что быстрый ремонт трубопровода исключен.

18 февраля из-за прекращения поставок Словакия объявила о кризисной ситуации в топливной сфере. Для компании Slovnaft, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории страны, были выделены экстренные запасы нефти из государственных резервов, которых должно хватить примерно на месяц работы предприятия. Тогда же были прекращены поставки на Украину дизельного топлива.

Фицо прямо обвинил украинские власти в приостановке транзита нефти по политическим причинам.

«Если кто-то надеется, что шантажом с нефтью, как это было с газом, добьется более сильной позиции при вступлении в Европейский союз, то он сильно ошибается», — заявил словацкий премьер.

В то же время он пригрозил Киеву прекращением экспорта электроэнергии . По его словам, в январе 2026 года Словакия направила на Украину вдвое больше электроэнергии, чем за весь 2025 год.

«Вероятно, эти поставки имеют какое-то значение для энергосистемы Украины. Если Зеленский считает, что это не имеет никакой ценности, мы можем отказаться от этого сотрудничества», — предупредил Фицо.

К настоящему времени прокачка нефти через трубопровод так и не возобновилась. В комментарии для «РБК-Украина» министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что «после попадания российского дрона в нефтепровод «Дружба» большая часть внутреннего оборудования была повреждена из-за горения нефти», вследствие чего ремонт затягивается на неопределенное время.

При этом в Евросоюзе утверждают, что Украина так и не предоставила каких-либо подтверждений аварии и своих действий по ее ликвидации.

«Мы не можем сказать, есть повреждения или нет. Есть очень простые способы это задокументировать и показать, что ведется активное восстановление. Но этого сделано не было», – сказал в интервью The Financial Times высокопоставленный дипломат Евросоюза.

В России блокировку Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба» расценивают как шантаж.

«Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прекращением поставок по трубопроводу «Дружба» крайне недовольна и Венгрия. В качестве протестного жеста страна блокирует любые связанные с Украиной инициативы на уровне Евросоюза. В частности, из-за вето Будапешта решение о выделении Киеву кредита в размере €90 млрд застопорилось.