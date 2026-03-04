Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Ирана опубликовал послание лидерам стран Ближнего Востока

Масуд Пезешкиан обратился с посланием к лидерам стран Ближнего Востока
Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока на фоне эскалации в регионе. Глава государства опубликовал послание на своей странице в социальной сети X.

«Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться», — отметил Пезешкиан.

Он добавил, что Исламская Республика уважает суверенитет других ближневосточных стран. По словам президента, Тегеран по-прежнему считает, что мир в регионе должен обеспечиваться расположенными здесь государствами.

1 марта Пезешкиан предупредил, что Иран «доведет своих врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности». Кроме того, глава государства призвал граждан Исламской Республики объединиться перед лицом неприятеля.

США и Израиль на прошлой неделе — 28 февраля — начали военную операцию против Ирана. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, сообщил американский лидер Дональд Трамп. В ответ на удары по городам, в результате одного из которых верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы, Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и авиабазам США в ближневосточных странах.

Ранее российский дипломат заявил о неконтролируемом характере эскалации на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!