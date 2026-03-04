Президент Ирана опубликовал послание лидерам стран Ближнего Востока

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока на фоне эскалации в регионе. Глава государства опубликовал послание на своей странице в социальной сети X.

«Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться», — отметил Пезешкиан.

Он добавил, что Исламская Республика уважает суверенитет других ближневосточных стран. По словам президента, Тегеран по-прежнему считает, что мир в регионе должен обеспечиваться расположенными здесь государствами.

1 марта Пезешкиан предупредил, что Иран «доведет своих врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности». Кроме того, глава государства призвал граждан Исламской Республики объединиться перед лицом неприятеля.

США и Израиль на прошлой неделе — 28 февраля — начали военную операцию против Ирана. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, сообщил американский лидер Дональд Трамп. В ответ на удары по городам, в результате одного из которых верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы, Иран выпустил ракеты и беспилотники по Израилю и авиабазам США в ближневосточных странах.

Ранее российский дипломат заявил о неконтролируемом характере эскалации на Ближнем Востоке.