Армия

Иран приступил к выполнению плана аятоллы Хаменеи. Что ждет США и Израиль?

FT: Иран начал реализацию военного плана, разработанного Хаменеи
Stringer/Reuters

Иран начал реализацию военного плана, разработкой которого занимался верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, утверждает Financial Times. Стратегия предусматривает давление на США и Израиль, чтобы заставить их прекратить военные действия. Тем временем Корпус стражей исламской революции уже атаковал коммуникационную инфраструктуру на семи американских военных объектах.

Иран приступил к выполнению военного плана, который разработали верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи и высшее командование страны, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Как утверждает издание, разработка новой стратегии началась еще в прошлом году — после 12-дневной войны Израиля против Ирана.

План предусматривает не только удары по объектам энергетической инфраструктуры, но и проведение забастовок, которые могут вызвать сбои в воздушном сообщении.

Основная цель состоит в давлении на Израиль и Соединенные Штаты, чтобы заставить их прекратить военные действия против Ирана, выяснила FT.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Почти 200 израильских самолетов сбросили сотни боеприпасов по примерно 500 целям. ЦАХАЛ назвал этот удар «крупнейшим в истории» ВВС Израиля. В результате атаки Хаменеи и некоторые члены его семьи погибли, также были уничтожены 40 иранских высокопоставленных военачальников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция проводится для устранения исходящей от Ирана «экзистенциальной угрозы» в связи с ядерной программой республики. США готовы наносить удары по Ирану столько, «сколько потребуется», подчеркивал глава Белого дома Дональд Трамп.

Как Иран отвечает на атаки?

Иран не ограничился ответными ударами по территории Израиля. По информации The New York Times, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал коммуникационную инфраструктуру на семи американских военных объектах в ближневосточном регионе.

Издание проанализировало спутниковые снимки и видеозаписи и выяснило, что иранские удары повредили механизмы, используемые для отслеживания приближающихся баллистических ракет, спутниковые антенны и радиолокационные обтекатели.

«Иран стремился нарушить способность американских военных к связи и координации», — подчеркнуло издание.

Как пишет турецкое агентство Anadolu, Соединенные Штаты за первые дни конфликта с Ираном потеряли военную технику почти на $2 млрд. В Катаре ракетному удару подверглась американская радиолокационная система раннего предупреждения AN/FPS-132 стоимостью $1,1 млрд. Комплекс базируется на крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке — Аль-Удейд, которая служит региональным штабом Центрального командования (CENTCOM).

Помимо этого, Иран нанес удар по основному центру координации американских военно-морских операций на Ближнем Востоке — штаб-квартире Пятого флота ВМС США в столице Бахрейна Манаме. Там были уничтожены два терминала спутниковой связи стоимостью $20 млн и несколько крупных зданий.

Кроме того, уничтожен радиолокационный компонент системы ПРО THAAD в ОАЭ стоимостью примерно в $500 млн. Также в результате обстрела со стороны кувейтских средств ПВО США потеряли три истребителя F-15E Strike Eagle, стоимость замены которых оценивается в $282 млн.

По информации CNN, иранские военные поразили не менее девяти американских баз на Ближнем Востоке за два дня: под удар попали четыре объекта в Кувейте, два — в ОАЭ, по одному — в Бахрейне, Ираке и Катаре.

Накануне Центральное командование США сообщило, что количество американских военных, погибших в ходе операции против Ирана, возросло до шести человек. Однако КСИР утверждает, что в результате атак погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.

 
