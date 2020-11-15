Явка на президентские выборы в Молдавии превысила 52%

По состоянию на 22:00 мск явка на выборах президента в Молдавии составила 52,63%. Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

Отмечается, что среди проголосовавших избирателей женщин было 54,34%, а мужчин — 45,66%.

По данным ЦИК, на выборах проголосовали более 1,643 млн человек.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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