Косачев ответил на обвинения Польши в попытках РФ испортить репутацию республики

Обвинения Польши в адрес России в попытках испортить ее репутацию циничны не новы и не имеют ничего общего с реальностью, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию наибольшей угрозой для Польши, и заявил, что Москва стремится выставить Польшу страной, которая регулярно доставляет Европе проблемы. По словам Жарина, Москва совершает в отношении республики хакерские атаки, дипломатические выпады и провокации.

«Цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии «с больной головы на здоровую», — сказал Косачев.

Он отметил, что Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы.

«Смысл такой политики — выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», — считает сенатор.

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