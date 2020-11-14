Путин обсудил соглашение по Карабаху c Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров обсуждалась реализация договоренностей по перемирию в Карабахе, указано в сообщении. Российский лидер выразил удовлетворение тем, что режим прекращения огня в регионе соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения «достаточно спокойная».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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