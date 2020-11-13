Путин надеется, что к ситуации в НКР больше не будет применяться слово «конфликт»

Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе полностью прекращены. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что «остановить кровопролитие», а также повлиять на стабилизацию ситуации в регионе позволило трехстороннее совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России от 9 ноября.

Глава государства также выразил надежду на то, что по отношению к ситуации в Карабахе больше не будет применяться слово «конфликт».

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание — нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», — заключил Путин.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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