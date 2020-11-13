Путин подписал указ о создании гуманитарного центра по Карабаху

Президент России Владимир Путин одписал указ о создании междведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Документ опубликован на сайте Кремля.

«В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе постановляю создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования», — говорится в указе.

Основными функциями будут возвращение домой граждан, покинувших Карабах, восстановление гражданской инфраструктуры в регионе, координация российских действий по гуманитарной помощи и содействие Азербайджану и Армении по взаимодействию с международными организациями.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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