Песков назвал возможную дату пресс-конференции Путина
Павел Посадский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что 17 декабря рассматривается в качестве возможной даты проведения пресс-конференции Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат. Мы (пока) не сообщаем, потому что возможны изменения», — сказал Песков.
Он отметил, что точная информация по мероприятию будет сообщена позднее, так как Кремлю все еще требуется время на подготовку.
С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции.
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