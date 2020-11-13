Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о почтовых голосах

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа о присланных по почте бюллетеней. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

Суд постановил не учитывать в итоговых результатах президентских выборов бюллетени избирателей, которые голосовали по почте и не успели подтвердить свою личность.

Так, изначально голосовавшие по почте американцы должны были предоставить удостоверение личности до 9 ноября, однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября. Апелляционный суд Пенсильвании после обращения штаба Трампа признал незаконным увеличение срока и теперь ряд бюллетеней не будут брать во внимание.

При этом отмечается, что ни один из попадающих под решение суда бюллетеней изначально не был включен в окончательный подсчет голосов, и лидером все-равно оказался кандидат от демократической партии Джо Байден. Так, он обогнал своего соперника Трампа на 54 тысячи голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.