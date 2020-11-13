МИД Армении не считает заявление по Карабаху полным решением конфликта
Совместное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и российского лидера Владимира Путина по Нагорному Карабаху «не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского вопроса», отметил глава армянского министерства иностранных дел Зограб Мнацаканян.
Об этом министр заявил в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщается на сайте МИД Армении.
Мнацаканян подчеркнул, что совместное заявление направлено лишь на установление режима прекращения огня и размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.
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