МИД Армении не считает заявление по Карабаху полным решением конфликта

Совместное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и российского лидера Владимира Путина по Нагорному Карабаху «не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского вопроса», отметил глава армянского министерства иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Об этом министр заявил в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщается на сайте МИД Армении.

Мнацаканян подчеркнул, что совместное заявление направлено лишь на установление режима прекращения огня и размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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