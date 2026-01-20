Размер шрифта
В Москве подростки едва не сожгли именинницу в день рождения

112: в Москве подростки чуть не сожгли сверстницу в день рождения 
Группа подростков решила поздравить подругу с днем рождения, устроив ей огненное шоу. Опасное поздравление попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как группа подростков посыпает голову именинницы мукой, после чего один из них подносит огонь, пламя мгновенно охватило девушку с головы до ног. Участникам поздравления удалось сбить огонь.

Никто из участников инцидента не пострадал физически, однако сама виновница торжества пережила сильный испуг.

До этого московский школьник оказался в больнице, выпив свою кровь по совету из TikTok. Юноша последовал совету, однако спустя непродолжительное время у него ухудшилось самочувствие. Молодого человека рвало кровью, температура повышалась. В результате его госпитализировали с отравлением. Врачам удалось спасти несовершеннолетнего.

Ранее подросток лишился части желудка после эксперимента с колой и ментосом.
 
